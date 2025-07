Città della Scienza, l’estate al Museo della Scienza: il programma

Città della Scienza apre le sue porte a tutti con un ricco programma di attività dedicate alla scoperta della scienza in modo divertente e coinvolgente.

Anche quest’estate, Città della Scienza apre le sue porte a tutti con un ricco programma di attività “formato famiglia” dedicate alla scoperta della scienza in modo divertente e coinvolgente. Perché la scienza non va mai in vacanza!

Città della Scienza è il luogo ideale per trascorrere un’estate all’insegna della scienza e del divertimento. Tra science show, visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla rinnovata mostra Insetti & Co. , giochi, esperimenti sarà possibile esplorare il mondo della scienza in modo interattivo imparando e divertendosi al tempo stesso.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario, per viaggiare tra le stelle e scoprire i misteri dell’universo!

Non perdete l’occasione di vivere un’estate da scienziati a Città della Scienza!

Giochi di Scienza a Città della Scienza:

“Il gioco è la nostra attività preferita sin da bambini e la sua importanza è davvero notevole, poiché esso rappresenta una vera e propria finestra per affacciarsi sul mondo dell’osservazione e della scoperta. Scopriremo i meccanismi che regolano le dinamiche ed il funzionamento dei nostri giochi più semplici, ma soprattutto scopriremo come gli elementi naturali – utilizzando materiali molto comuni e sfruttando alcune loro proprietà chimiche e fisiche – possano trasformarsi in fenomeni davvero spettacolari.”

L’evento si ripete dal 5 Luglio 2025 fino al 24 Agosto 2025. Il prossimo appuntamento sarà il 05 Luglio 2025 / 15:00

Luogo: Infopoint Corporea · Città della Scienza

Categorie: Science Show

Target: Per tutti

Prossime date:

05 Luglio 2025 / 15:00 – 15:30

06 Luglio 2025 / 15:00 – 15:30

23 Agosto 2025 / 15:00 – 15:30

24 Agosto 2025 / 15:00 – 15:30

Scegli il tuo clima a Città della Scienza:

“Il clima sta cambiando, ormai non ci sono più dubbi. L’aumento della temperatura, la fusione dei ghiacciai, fenomeni meteorologici sempre più estremi sono solo alcuni dei “sintomi” di un pianeta che sta modificando il suo clima e l’unico responsabile di tale cambiamento è l’uomo. Una serie di esperimenti metterà in luce i fenomeni fisici legati ai cambiamenti climatici e il calcolo dell’impronta ecologica permetterà di comprendere il ruolo delle azioni umane nei cambiamenti climatici.”

L’evento si ripete dal 5 Luglio 2025 fino al 24 Agosto 2025. Il prossimo appuntamento sarà il 05 Luglio 2025 / 11:30

Luogo: Infopoint Corporea · Città della Scienza

Categorie: Science Show

Target: Per tutti

Prossime date:

05 Luglio 2025 / 11:30 – 12:00

06 Luglio 2025 / 11:30 – 12:00

23 Agosto 2025 / 11:30 – 12:00

24 Agosto 2025 / 11:30 – 12:00

GIORNI E ORARI DI APERTURA A CITTA’ DELLA SCIENZA:

Martedì – domenica ore 9:00 – 17:00: il 14 e il 15 giugno e dal 16 settembre al 28 settembre 2025

Martedì – domenica ore 10:00 – 16:00: dal 17 giugno al 14 settembre 2025

CHIUSURA ESTIVA DEL SCIENCE CENTRE: dall’ 11 al 18 agosto 2025