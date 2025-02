Città della Scienza, arrivano i “Darwin Days”: il programma di eventi

Città della Scienza organizza i Darwin Days: nel Science Centre sarà possibile conoscere e approfondire aspetti della vita e delle opere di Charles Darwin.

Nell’ambito della Settimana Nazionale delle STEM, dal 4 all’11 febbraio 2025, dedicata alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio Città della Scienza organizza i Darwin Days: nel Science Centre sarà possibile conoscere e approfondire aspetti della vita e delle opere di Charles Darwin.

Il 12 febbraio infatti le istituzioni scientifiche in tutto il mondo organizzano il “Darwin Day”, una giornata mondiale di eventi speciali in cui viene fatta chiarezza sul pensiero e le teorie del grande naturalista inglese, sull’attualità del suo metodo scientifico e sui risultati della ricerca applicata all’evoluzione delle specie viventi.

Città della Scienza, programma del weekend:

COSTRUIAMO L’ALBERO DELLA VITA! – lettura e laboratorio interattivo

LAB 3-6 ANNI ore 10.30 e 14 (Sabato e Domenica)

Attraverso una lettura animata seguita poi da un laboratorio interattivo i piccoli visitatori potranno cimentarsi coni classici schemi dell’evoluzione e realizzare un personalissimo albero della storia evolutiva degli animali.

OK, IL BECCO È GIUSTO! – laboratorio interattivo

LAB 7-10 ANNI ore 11 e 14.30 (Sabato e Domenica)

La forma e il comportamento degli animali sono “modellati” dalle caratteristiche dell’ambiente naturale in cui vivono, e l’osservazione dei fringuelli nelle Isole Galapagos, permise a Darwin di comprenderne i meccanismi evolutivi. Un gioco interattivo permetterà di capire come si sono evoluti i becchi degli uccelli in relazione al cibo disponibile nei diversi ambienti.

FOSSILI FAI DA TE – laboratorio interattivo

LAB 10-13 ANNI ore 11.30 e 15.30 (Sabato e Domenica)

I tanti fossili, trovati nelle tappe del suo viaggio, hanno permesso a Darwin di capire che le specie non erano immutabili, ma che nel tempo cambiavano, per meglio adattarsi ai loro ambienti, dando così vita a nuove forme. Nel laboratorio interattivo costruiamo una sezione stratigrafica che contiene le prove di una personale evoluzione dei viventi!

GLI IMPREVISTI DEL VIAGGIO… INCONTRO CON L’ESPERTO

ore 12.30

Oggi ricordiamo il viaggio intorno al mondo di Charles Darwin come una fantastica avventura piena di scoperte e rivelazioni… in realtà ai tanti momenti di grandissima rilevanza scientifica si accompagnarono disavventure e imprevisti che avrebbero scoraggiato il viaggiatore più incallito! Scopriamo insieme divertenti aneddoti sul viaggio intorno al mondo di Charles Darwin!

Nell’ambito della Settimana Nazionale delle STEM

COL VENTO IN POPPA – laboratorio interattivo

LAB 7 – 10 ANNI ore 10.00 e 12.00 (Sabato)

Laboratorio interattivo sulla fisica della barca a vela

ONDE E OSCILLAZIONI – laboratorio interattivo

10 – 13 ANNI Ore 10.00 e 12.00 (Domenica)

Laboratorio interattivo sulla fisica delle onde meccaniche

IL SOLE TRA LE STELLE

Il Sole è una stella come le innumerevoli altre che sono presenti nel nostro Universo, con l’unica e importantissima caratteristica: è l’unica stella della quale si può facilmente osservare l’atmosfera e rilevare fenomeni indicativi di quanto avviene al suo centro.

Al Planetario sarà possibile identificare e narrare la storia di alcune classi di stelle simili ma anche molto differenti al nostro Sole, mentre sul piazzale di Città della Scienza si potrà osservare in sicurezza la nostra stella Sole sia con appositi occhiali sia al telescopio.

Questa attività è svolta in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani.

Quando: Domenica 9 febbraio ore 12:15

Dove: Planetario di Città della Scienza

Sarà inoltre possibile osservare il Sole in sicurezza al telescopio e seguire dimostrazioni di gnomonica con orologi solari.