“C’era una volta l’ISEF”, alla Mostra d’Oltremare il secondo raduno

Dopo il clamoroso successo della prima edizione di tre anni fa, torna l’iniziativa organizzata dall’Associazione ISEF di Napoli, “C’era una volta l’ISEF”.

Sono attesi quasi cinquecento tra ex professori e allievi dell’ISEF al secondo raduno “C’era una volta l’ISEF”, in programma venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 15, nella sala Italia della Mostra d’Oltremare. L’evento, ideato dai professori Alfredo Pagano e Manfredo Fucile, è organizzato dall’Associazione ISEF di Napoli (di cui sono rispettivamente presidente e vice presidente), nata in seguito al grande successo della prima edizione del raduno organizzata nel 2023, alla quale presero parte oltre mille ospiti.

“Lo avevamo promesso alla fine della prima edizione – spiega il professore Pagano -. Volevamo incontrarci nuovamente, tutti insieme, per dare ancora più forza al nostro messaggio e coinvolgere tante altre persone che in quell’occasione non sono potute essere con noi. Questa volta lo facciamo sotto l’egida della nuova Associazione ISEF di Napoli, che è stata costituita proprio sulla spinta di quell’evento e che sta realizzando diverse iniziative di cui questa è solo una delle attività in programma”.

Le attività svolte dall’Associazione ISEF di Napoli, infatti, comprendono corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive, scolastiche, master nelle materie di insegnamento dei corsi di laurea in scienze motorie e dello sport e affini, organizzazione di convegni ed eventi sportivi.

Tutte attività che verranno illustrate nel corso del raduno, che anche questa volta si svolgerà all’interno della Mostra d’Oltremare, sede storica dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli che ha iniziato il suo percorso nel 1957 fino al 2002, anno di trasformazione del corso di studi in Facoltà di Scienze Motorie e dello Sport.

Nel corso dell’incontro sarà anche consegnata una targa alla famiglia del compianto atleta olimpionico Davide Tizzano, che fu uno dei più illustri allievi dell’ISEF e che, in occasione del primo raduno, era intervenuto insieme con tanti altri campioni per raccontare la sua esperienza da studente.

Il programma completo dell’evento sarà il seguente:

15.00 Accoglienza, registrazione, ritiro ristampa libro “L’ISEF di Napoli (dal 1957 al 2002)” a cura del prof. Manfredo Fucile per i prenotati, a cura degli alunni dell’IPS “G. Rossini” di Napoli

Rinfresco di benvenuto a cura dell’IPSEOA “Vittorio Veneto” di Napoli

Incontro con i colleghi di corso

15.30 Presentazione dell’associazione e dell’evento a cura del prof. Alfredo Pagano, già Direttore Tecnico ISEF Napoli

15.45 Saluti delle autorità:

Remo Minopoli, Direttore Mostra d’Oltremare Napoli

Maria Caputo, Consigliere Delegato Mostra d’Oltremare

Assunta Vitale, Coordinatore Regionale Educazione Fisica e Sport

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli

Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania

16.15 Alcune testimonianze di chi ha conosciuto gli studenti ISEF

16.45 Incontri tra ex studenti ed ex docenti dell’ISEF di Napoli

Durante le testimonianze avverrà la proiezione di foto che ripercorrono la storia dell’istituto

18.30 Conclusioni dei professori Paolo Santulli, Manfredo Fucile e Alfredo Pagano