Centro Campania, torna il Wellness Point Visite e consulenze gratuite dal lunedì al sabato

Lettura da: 2 minuti

Il Centro Campania rilancia il Wellness Point confermando il proprio impegno nel rendere la prevenzione concreta, accessibile e gratuita.

Dal 2 marzo al 25 maggio il Centro Campania rilancia il Wellness Point, il progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute che da oltre dieci anni rappresenta uno dei presidi sociali più riconoscibili e apprezzati del centro sul territorio. Anche per il 2026 Campania conferma il proprio impegno nel rendere la prevenzione concreta, accessibile e gratuita, mettendo a disposizione del pubblico un calendario di visite mediche, screening, check up e consulenze specialistiche aperto a tutti.

La principale novità dell’edizione 2026 è l’estensione del servizio lungo l’intero arco della settimana: per la prima volta il Wellness Point sarà infatti attivo dal lunedì al sabato, con una programmazione stabile e continuativa pensata per ampliare le possibilità di accesso e rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni delle persone.

Un rilievo particolare assume inoltre il protocollo d’intesa costruito con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta e con Campus Salute, realtà impegnate da anni nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso attività gratuite di screening, informazione sanitaria e sensibilizzazione. Una collaborazione che si inserisce in una sinergia ormai consolidata e di lungo periodo, rafforzando ulteriormente il valore medico e territoriale del progetto.

All’interno di questo accordo si collocano, in particolare, gli appuntamenti del mercoledì dedicati alle visite specialistiche, affidate a professionisti qualificati e finalizzate a offrire ai cittadini un’opportunità concreta di controllo e orientamento sanitario. Il calendario settimanale del Wellness Point prevede:

Lunedì, Posturologia
con il dott. Antonio Damiano, in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Check up dedicati alla valutazione posturale e all’individuazione di eventuali alterazioni.

Martedì, Chiedilo al farmacista
con la dott.ssa Corinna Mastro. Consulenze e controlli su diversi aspetti legati alla prevenzione, tra cui analisi della pelle e del fototipo, insufficienza venosa, placca dentale, intolleranze alimentari, cuoio capelluto, cellulite e ritenzione idrica.

Mercoledì, Visite mediche specialistiche
con i professionisti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, in collaborazione con Campus Salute. In programma visite con pneumologo e spirometria, cardiologo con ECG e gastroenterologo.

Giovedì, Nutrizione e salute
con la dott.ssa Daniela Pontillo della Croce Rossa Italiana. Incontri dedicati all’alimentazione e ai corretti stili di vita.

Venerdì, Prevenzione maschile
solo nel pomeriggio, con il dott. Montanaro, urologo, in collaborazione con Lilt. Sono previste consulenze urologiche ed ecografie.

Sabato, Prevenzione oncologica
con la dott.ssa Angela Maffeo, in collaborazione con Lilt, con screening di endocrinologia, senologia e ginecologia.

«Con il Wellness Point il Centro Campania rinnova una scelta precisa: portare la prevenzione in un luogo di vita quotidiana e renderla facilmente accessibile», dichiarano dal centro. «La gratuità del servizio, la continuità del progetto nel tempo e il rafforzamento delle collaborazioni con soggetti autorevoli del mondo medico e sanitario confermano una visione che mette al centro la persona e il territorio».

Il Wellness Point si trova al primo piano, ingresso Nord, del Centro Commerciale Campania.

Le visite e le consulenze sono gratuite, con prenotazione obbligatoria presso l’Info Point di Piazza Centrale, telefonando al 0823 696037 oppure recandosi direttamente in loco. Per accedere ai servizi è inoltre necessario scaricare l’app IO & Campania. Per informazioni e calendario completo degli appuntamenti è possibile consultare il sito www.campania.com.

