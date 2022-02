Casoria, tentano il furto di un’auto: fermati da carabiniere fuori servizio

Un carabiniere fuori servizio è prontamente intervenuto, facendo arrestare due uomini a Casoria, che avevano appena spaccato il vetro di una vettura con l’intento di rubarla.

Spaccano il vetro di un’automobile per provare a rubarla ma sul posto c’è un carabiniere fuori servizio che interviene prontamente e li fa arrestare. E’ successo a Casoria, nel napoletano: il brigadiere della sezione radiomobile locale aveva finito il turno e stava rientrando a casa nella sua vettura quando ha assistito al tentativo di furto.

A finire in manette un 25enne e un 35enne che, dopo aver mandato in frantumi un finestrino di una macchina parcheggiata, inizialmente avevano optato per la fuga, spaventati anche dal suono dell’allarme dell’automobile. Il militare dell’Arma decide però di seguirli e nel frattempo attiva la centrale operativa chiedendo il supporto dei colleghi.

I rinforzi non ci mettono molto e in pochi minuti i due malviventi si ritrovano circondati da diverse pattuglie. Nella loro auto trovati attrezzi funzionali allo scasso. Gli arrestati dovranno rispondere di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.