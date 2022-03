Ha perso la vita il guidatore di uno scooter impattato contro un’auto a Casandrino questa mattina: in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Stamattina a Casandrino (Napoli) per cause in corso di accertamento c’è stato un incidente stradale tra un auto e uno scooter in via Paolo Borsellino. Deceduto il centauro.

Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica da parte dei carabinieri di Grumo Nevano.