Il 14 febbraio KISS, teatro d’attore e oggetti, e il 15 febbraio “Tutti in maschera”, concerto di Carnevale al Teatro dei Piccoli.

Baci, maschere e musica per le famiglie al Teatro dei Piccoli di Napoli: sabato 14 febbraio “KISS”, spettacolo di teatro d’attore e di oggetti, e domenica 15 febbraio “Tutti in maschera”, concerto di Carnevale.

Un fine settimana all’insegna dell’amore, della fantasia e dell’allegria attende il pubblico del Teatro dei Piccoli, che sabato 14 febbraio e domenica 15 febbraio propone due appuntamenti speciali che celebrano l’amore e il Carnevale per un’esperienza ludica e formativa che unisce musica, movimento e partecipazione di tutta la famiglia.

Sabato 14 febbraio alle ore 11 va in scena “KISS. Storia di un bacio perduto e ritrovato”, produzione di Fondazione Toscana Spettacolo – Pisa, ispirata all’albo illustrato Kiss di Serena Guardone, con illustrazioni di Irene Menchini. Scritto e interpretato da Serena Guardone, lo spettacolo racconta la storia di un bacio della buonanotte che, invece di arrivare a destinazione, intraprende un viaggio lungo un’intera vita.

Luigi, ormai cresciuto, lo ritroverà tra gli oggetti dimenticati di un mercatino dell’antiquariato, in cui prendono forma personaggi e mondi evocati da cianfrusaglie e oggetti apparentemente senza valore. E così da puntino in un cielo stellato a un filo di perle che danza sulle note di un pianoforte jazz, il bacio, trasformandosi continuamente, stimola l’immaginazione e le emozioni negli spettatori e invita a riflettere sul valore dei legami affettivi, sul tempo che passa e sulla memoria.

Domenica 15 febbraio sempre alle ore 11 è la volta de “Il Concerto di Carnevale – Tutti in maschera”, uno dei concerti per l’infanzia di Progetto Sonora. Per l’occasione è obbligatorio presentarsi mascherati: bambini e musicisti condivideranno un’esperienza festosa ispirata al celebre Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns.

Dopo l’accoglienza nel foyer, il pubblico verrà accompagnato in sala per un concerto-ballo che attraversa musiche e danze di tutto il mondo. I bambini, divisi in piccoli gruppi, saranno coinvolti in semplici coreografie guidate da esperti di didattica musicale, mentre l’ascolto si intreccia al movimento e al gioco. Il percorso culminerà in travolgenti tarantelle e in una piccola sfilata finale delle mascherine verso il palcoscenico, con la partecipazione attiva anche dei genitori.

Un’esperienza interattiva che unisce laboratorio e concerto, pensata per rispettare i tempi di attenzione del giovane pubblico e per condividere, a ogni età, la gioia della musica.

Gli spettacoli rientrano nella rassegna “È grande essere piccoli”, organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, con la collaborazione della Direzione della Mostra d’Oltremare.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato).