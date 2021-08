Capodichino, vigili aggrediti per una multa: 3 denunce

Un 50enne di Afragola e le sue due figlie sono stati denunciati per aver aggredito presso l’aeroporto di Capodichino, alcuni agenti della Polizia locale dopo il rifiuto di annullare una multa.

Il Comando della Polizia Locale di Napoli, valutata anche la presenza del Centro Vaccinale presso l’Hangar Atitech, ha rafforzato il numero degli uomini per il controllo dell’area aeroportuale di Capodichino. Una pattuglia mentre era intenta a verbalizzare le auto in sosta vietata nello spazio antistante le porte del terminal “Arrivi”, e’ stata avvicinata da un uomo, residente ad Afragola, di 50 anni che, con in mano il verbale di infrazione che gli era stato lasciato sulla vettura, ha minacciato gli agenti chiedendo l’annullamento dello stesso.

Nonostante l’invito alla calma ed a spostare nell’immediato il veicolo, l’uomo ha aggredito l’agente a lui piu’ vicino con un pugno e solo l’intervento dell’altro poliziotto ha evitato ulteriori conseguenze. Dopo la colluttazione, l’agente intervenuto in soccorso del collega e’ riuscito ad immobilizzare l’aggressore ma, mentre era intento ad ammanettarlo, e’ stato nuovamente aggredito dalle due figlie del fermato che, intanto, erano sopraggiunte.

Solo l’arrivo di un’altra pattuglia della polizia locale e’ riuscita a riportare la situazione sotto controllo. Gli autori dell’aggressione sono stati tutti identificati e denunciati alla competente Autorita’ Giudiziaria per aggressione e resistenza a Pubblico Ufficiale.