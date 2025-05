Campania Felix, arriva il Festival della letteratura per ragazzi

Gli studenti provenienti dalla Campania parteciperanno alla premiazione delle borse di studio, incontri con autori, atelier creativi, master class, faranno da giuria per scegliere il vincitore di Campania Felix.

“Campania Felix. Festival della Letteratura per ragazzi”: l’edizione 2025 apre i battenti il 21 maggio. Con l’inaugurazione che si terrà alle 17,00 nell’arena di Vulcano Buono a Nola, prende il via un’iniziativa culturale che si concluderà il 22 maggio e che coinvolge gli alunni di 22 scuole della Campania. L’evento è promosso dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’associazione Obiettivo Terzo Millennio.

Il Festival, unico nel suo genere in Campania, aprirà i battenti con la premiazione della borsa di studio “Lettura e scrittura creativa, la fiaba più bella, il racconto più bello”, dedicata al Dott. Felice Dichiarante, rivolta a tutte le scuole Secondarie di I e II grado della Regione Campania con l’obiettivo di avvicinare ragazzi e giovani alla lettura e alla scrittura.

Nell’arco dei due giorni ci saranno incontri con autori, atelier creativi, master class, il Festival incontra la scuola, musica, spettacolo, con la partecipazione delle scuole della Campania e di 22 scuole del territorio partner del Festival. Saranno coinvolti i ragazzi, che leggeranno i libri e faranno parte della giuria e nella serata conclusiva giovedì 22 Maggio assegneranno alla migliore opera inedita di narrativa per ragazzi, il Premio “Campania Felix. Letteratura Festival 2025” e la pubblicazione dell’opera su tutto il territorio nazionale con circuito scolastico a cura della Casa Editrice Medusa.

Il Festival si pone come obiettivo la promozione e lo sviluppo del piacere della lettura, con l’intento di riavvicinare i giovani studenti e la gente comune al libro e alla letteratura. Ma anche la promozione culturale, la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, in quanto il libro costituisce la base per ogni arricchimento sociale e culturale, senza il quale, difficilmente si raggiungono risultati sul piano sociale, quindi, sempre libro e cultura devono camminare di pari passo.

Apertura il 21 Maggio alle ore 17,00 nell’arena di Vulcano Buono, con la premiazione della borsa di studio “Dott. Felice Dichiarante”, Lettura e scrittura creativa, la fiaba più bella, il racconto più bello. Il tema è “Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo” (Gandhi).

Interverranno: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Guglielmo Maria Cirillo, Direttore di Vulcano Buono; Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Don Giovanni De Riggi, Parroco di Cimitile; Bianca Antonietta Ferrara, Dirigente Scolastico I. C. “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile; Ettore Acerra, Direttore Generale USR Campania; On. Felice Di Maiolo, Componente della Commissione Istruzione e Cultura della Regione Campania. Ospite l’attore Mino Abbacuccio.

Il 22 maggio è prevista la presentazione delle due opere inedite di narrativa per ragazzi finaliste al festival “I fanatici sono contagiosi” di Assunta Aventaggiato e “Il segreto dell’ultimo templare” di Walter Serra. Interverrà Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche sociali e Giovani della Regione Campania.

Durante la serata saranno presentati i libri “Oltre la devianza: percorsi di rinascita” di Don Luigi Merola – Guida Editori e “Mare, il fuoco dell’anima” di Natalia Vacca – Guida Editori. Le due giornate saranno condotte da Autilia Napolitano e Domenico Della Pietra.

L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico della Regione Campania, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.