La Campania celebra il ragù napoletano durante la seconda domenica di novembre

Il consigliere Tommaso Pellegrino annuncia la Giornata del ragù napoletano in cui verrà celebratala pietanza.

La Campania celebrerà il ragù, nel corso di una giornata celebrativa fissata alla seconda domenica di novembre per ricordare “una identità culturale e non solo una ricetta gastronomica”.

Lo ha detto il consigliere regionale della Campania, Tommaso Pellegrino (Iv) che oggi ha presentato una legge istitutiva della ‘Giornata del ragù napoletano‘, approvata con 34 voti a favore ed una sola astensione.

Il culto del ragù ricorda anche quando grazie a questa pietanza “le famiglie soprattutto di domenica si riunivano per essere tutti insieme a pranzo”. Una giornata che sarà dedicata anche alle nonne “che sono state le custodi di questa ricetta”, ha proseguito Pellegrino.

Per la consigliera Bruna Fiola (Pd) la giornata potrebbe essere celebrata “tutti insieme in piazza del Plebiscito” come una “grande famiglia che si ritrova”.

A giudizio di Andrea Volpe (Psi) “è l’occasione per ricordare lo straordinario patrimonio che abbiamo nella nostra regione, e che insieme dobbiamo imparare a raccontare le nostre eccellenze”.