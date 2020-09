Calciomercato Napoli, tutto gira intorno alla trattativa Milik-Roma: le ultime

Calciomercato Napoli: le ultime novità sulla trattativa che sta tenendo in stallo gli azzurri, i giallorossi e anche la Juve.

Il triangolo Roma-Juve-Napoli continua a essere al centro del calciomercato sul fronte degli attaccanti. Nella giornata di ieri, Arek Milik avrebbe rifiutato un contratto di cinque anni per il passaggio al club giallorosso e questo avrebbe messo in stand by l’accordo per il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. Sul piatto c’è anche l’arrivo alla Roma di Mattia De Sciglio ma tutto sembra essersi bloccato, anche perché al momento anche la trattativa per il passaggio di Luis Suarez in bianconero vive una fase di stallo.

L’uruguaiano resta l’obiettivo principale e il nome da affiancare a Ronaldo, ma l’iter burocratico per ottenere il passaporto italiano inizia a farsi sempre più complicato e potrebbe non concretizzarsi il passaggio in bianconero del blaugrana. C’è da consegnare la lista Champions e la Signora non può permettersi di aspettare a lungo. Per questo motivo i bianconeri sono tornati nei giorni scorsi con maggiore incisività su Dzeko (sul quale punta molto il tecnico Pirlo). Ma solo con il sì di Milik ci sarebbe il via libera definitivo per il bosniaco.

Sì per il quale oggi ci sarà un incontro importante nella Capitale tra il procuratore dell’attaccante polacco e la dirigenza della Roma. Mentre, secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società azzurra, l’ex Ajax non si sarebbe allenato con i compagni questa mattina, lasciando il centro tecnico di Castelvolturno. In ogni caso è molto probabile, in un senso o nell’altro, che le prossime ore siano quelle decisive, per chiudere o far saltare definitivamente una trattativa che, in attesa della decisione del City sulla richiesta per Kalidou Koulibaly, potrebbe far entrare nelle casse del club di De Laurentiis quella liquidità necessaria per sbloccare il mercato in entrata.