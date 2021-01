Calciomercato Napoli, si complica la trattativa con il Marsiglia per Milik

Calciomercato Napoli: la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante polacco in Ligue 1 è diventata più complicata del previsto, come confermato dal tecnico dei marsigliesi Andrè Villas Boas.

Il Marsiglia non molla Arkadiusz Milik ma nel frattempo si guarda intorno. A due giorni dal recupero col Lens, Andre’ Villas Boas e’ tornato sulla trattativa per l’attaccante polacco, in scadenza col Napoli a giugno e ormai in rotta con la societa’. “Non so se c’e’ la possibilita’ di chiuderla nei prossimi giorni ma e’ un’operazione complicata – ha spiegato – Continuiamo a lavorare su altri dossier, e’ una situazione che puo’ prolungarsi fino alla fine di questa sessione di mercato”.

Ieri il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, si era limitato a dire che “stiamo lavorando, c’e’ un grande rapporto con l’OM e con Arek: stiamo ragionando su un po’ di cose”.