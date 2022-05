Calciomercato Napoli, idea Pjanic in prestito dal Barcellona

Calciomercato Napoli: l’ex centrocampista di Roma e Juventus potrebbe tornare agli ordini di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli | Il Napoli potrebbe riportare in Italia Miralem Pjanic. Finito due anni fa al Barcellona nell’ambito dell’operazione che portò Arthur alla Juve, il centrocampista bosniaco non ha avuto un grande impatto nella sua prima stagione in blaugrana, tanto che la scorsa estate è finito in prestito al Besiktas.

I turchi non lo riscatteranno, Pjanic non rientra nei piani di Xavi e per questo, secondo “Sport”, il Napoli si sarebbe fatto avanti negli ultimi giorni per chiedere il 32enne ex Roma e Juve in prestito. Soluzione che potrebbe stare bene al Barcellona: per età e ingaggio, e con ancora due anni di contratto, difficilmente Pjanic potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.