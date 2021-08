Calciomercato Napoli, Emerson Palmieri: “Interesse degli azzurri fa piacere”

Calciomercato Napoli: il terzino del Chelsea e della Nazionale italiana parla di un suo possibile futuro all’ombra del Vesuvio, dove ritroverebbe Luciano Spalletti, dopo l’esperienza di Roma.

Calciomercato Napoli | Dopo il trionfo con l’Italia a Euro2020, Emerson Palmieri, e’ tornato al centro di diverse voci di calciomercato. L’ex terzino della Roma, attualmente al Chelsea, e’ uno degli obiettivi di mercato del Napoli, dove il brasiliano naturalizzato italiano ritroverebbe un suo grande estimatore, ovvero il tecnico Luciano Spalletti.

“L’interesse del Napoli mi ha fatto piacere. Ai tempi della Roma Spalletti e’ stato colui il quale mi ha dato l’opportunita’ di mettermi in gioco, dopo alcune critiche. Non e’ semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. E’ un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto”, ha detto Emerson ai microfoni di ESPN Brasil.

“Mi e’ dispiaciuto per quanto accaduto a Spinazzola agli Europei. Ho capito subito la gravita’ del suo infortunio. Mi sono messo li’ con la testa giusta e ho giocato al posto suo. Ho lavorato duramente per arrivare a giocare a Euro2020. Si e’ creato un ambiente fantastico, difficile trovare un gruppo cosi’. Eravamo tutti uniti”, ha poi spiegato a proposito del successo azzurro di questa estate e del ko di Leonardo Spinazzola.