Calciomercato Napoli, Milik a un passo dal Marsiglia

Calciomercato Napoli: il centravanti polacco pronto a dire addio alla Serie A per approdare in Ligue 1 alla corte di Villas Boas. La conferma della trattativa arriva dallo stesso tecnico portoghese.

- Advertisement -

Arek Milik non è più un rebus. Sembra in via di definizione l’intricata situazione dell’attaccante polacco in scadenza con il Calcio Napoli, dove non gioca, e che vuole tornare in campo al più presto per non perdere gli Europei. Il Marsiglia ha rotto gli indugi e ha fatto al presidente De Laurentiis una proposta da 7 milioni più ricchi bonus. Il Napoli sta pensando di accettarla, ma prima dovranno essere fatti dei passi formali, se le parti dovessero trovarsi d’accordo. In pratica, Milik dovrà rinnovare il contratto per due anni col Napoli, e dopo questa firma, formale, si trasferirà all’OM in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza al Marsiglia. La parola passa ai club, mentre il polacco ha già detto sì.

E la conferma arriva anche da Andre’ Villas Boas, tecnico dei transalpini. “Non ho parlato con Milik, abbiamo avviato una trattativa col Napoli per portarlo qui ma non c’e’ niente di sicuro”. Dal canto suo il ds Pablo Longoria si limita a dire che “stiamo lavorando su piu’ fronti, e’ una sessione di mercato molto difficile e serrata e stiamo cercando di fare le cose in modo intelligente, bisogna essere molto freddi nelle trattativa”, si e’ limitato a dire a margine della presentazione di Pol Lirola, arrivato in prestito dalla Fiorentina. Per quanto riguarda invece l’ipotesi Diego Costa, svincolato dopo la rescissione con l’Atletico Madrid, Villas Boas e’ stato categorico: “Prende 16 milioni di euro a stagione, e’ uno dei migliori attaccanti del mondo ma non possiamo arrivare a certe cifre”.