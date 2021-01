Calciomercato Napoli: Tierney nel mirino, Maksimovic piace al Liverpool

Calciomercato Napoli: gli azzurri tornano sul 23enne esterno difensivo dell’Arsenal, mentre in uscita potrebbe esserci Nikola Maksimovic.

Il Napoli torna su Kieran Tierney. Gia’ in passato seguito dai partenopei, secondo il “Telegraph” il 23enne esterno sinistro difensivo dell’Arsenal sarebbe tornato a essere un obiettivo, anche se piu’ per l’estate. Dopo un inizio condizionato dagli infortuni, lo scozzese sta dimostrando tutto il suo valore ai Gunners, che nell’estate 2019 hanno sborsato 25 milioni di sterline per prelevarlo dai Celtic. Ma Tierney non e’ l’unico calciatore a cui il Napoli starebbe pensando per la fascia sinistra: sotto osservazione rimane anche Emerson Palmieri del Chelsea.

Calciomercato Napoli, si lavora in entrata e uscita

In uscita, invece, potrebbe esserci Nikola Maksimovic. Con Van Dijk e Gomez ai box ancora a lungo, il Liverpool cerca un centrale low-cost per la seconda parte della stagione e, stando al “Mail”, il 29enne serbo potrebbe fare comodo a Klopp: riserva di Koulibaly e Manolas e in scadenza a fine stagione, l’ex Torino potrebbe aver voglia di misurarsi in un altro ambiente e per il suo cartellino potrebbero bastare circa 6,5 milioni di euro.

Fra le altre opzioni che i Reds starebbero valutando ci sarebbe anche Mateo Musacchio, pure lui in scadenza e mai impiegato dal Milan in questa stagione, complice il lungo stop a causa dell’intervento alla caviglia.