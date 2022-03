Calciomercato Napoli, in Spagna sicuri: “Le grandi d’Europa su Fabian Ruiz”

Calciomercato Napoli: il centrocampista iberico, autore del gol decisivo per la vittoria contro la Lazio, secondo i media spagnoli sarebbe nel mirino dei top club europei.

Calciomercato Napoli | “Un gol spettacolare da fuori area per lanciare il Napoli in vetta alla classifica”. Parte da questo racconto l’apertura del sito del quotidiano madrileno “AS” che si sofferma su Fabian Ruiz, 25enne nazionale spagnolo ormai da anni protagonista con la maglia dei partenopei, ma che secondo il portale iberico sta vivendo la sua migliore stagione, attirando di fatto le attenzioni dei grandi club nei suoi confronti.

Niente di nuovo, visto che il giocatore piace da diverso tempo alle big d’Europa, ma secondo AS il contratto in scadenza nel 2023 può essere un fattore decisivo per il suo futuro. De Laurentiis, scrivono gli spagnoli, valuta 60 milioni il cartellino di Fabian Ruiz, ma non può correre il rischio di perderlo a parametro zero e As ricorda che, in un’intervista di qualche giorno fa, lo stesso centrocampista spiegava di essere concentrato al 100% sul Napoli, dove si trova molto bene, pur ammettendo che tornare a giocare un giorno in Spagna resta un suo desiderio.

Secondo il giornale madrileno la prossima estate i migliori club di Liga e Premier League torneranno alla carica con l’obiettivo di trovare un accordo con De Laurentiis. Già in passato Real, Barça e Atletico si erano fatti avanti, mentre a gennaio il Newcastle, pur di ingaggiarlo, era pronto a offrirgli uno stipendio tre volte più alto di quello che percepisce attualmente.