Calciomercato Napoli, doppio colpo: riscattato Anguissa e ufficiale Olivera

Calciomercato Napoli: gli azzurri piazzano un doppio colpo con il riscatto dal Fulham del centrocampista camerunense e l’ufficialità del terzino uruguaiano dal Getafe.

Calciomercato Napoli | “Il presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che il Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Mathias Olivera dal Getafe a titolo definitivo”. Lo rende noto il club azzurro in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet. Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997.

E’ un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, quindi viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti. Olivera vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana.

Napoli molto attivo sul mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione. Infatti, dopo la chiusura per Mathias Olivera, il club di De Laurentiis ha ufficializzato anche il riscatto di André Frank Zambo Anguissa, arrivato in prestito oneroso dal Fulham per 400mila euro ad agosto 2021. Il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dilazionati in tre anni. A dare l’annuncio ci ha pensato prima il presidente De Laurentiis con un tweet sul proprio profilo personale, poi il club con un comunicato ufficiale.