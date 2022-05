Calciomercato Napoli, Ancelotti punta su Ospina come vice Courtois

Calciomercato Napoli: L’ex allenatore azzurro conosce bene il 33enne portiere colombiano, in scadenza di contratto, che sarebbe disponibile a trasferirsi in Spagna.

Calciomercato Napoli | Il Real Madrid è in cerca di un secondo per il portiere belga Thibaut Courtois, per questo – secondo quanto scrive Marca – sembra interessato all’estremo difensore del Napoli, David Ospina. Il club ‘blanco’ sta valutando l’ingaggio del portiere, dal momento che l’ucraino Andriy Lunin avrebbe chiesto di trasferirsi per giocare, rinunciando così a giocarsi il posto proprio con Courtois.

Carlo Ancelotti conosce bene il colombiano del Napoli, che sarebbe disponibile a trasferirsi in Spagna, sebbene abbia solo 33 anni. Ospina è in scadenza di contratto con il Napoli, che potrebbe decidere di puntare definitivamente su Alex Meret.