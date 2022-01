Calcio Napoli: Un gol di Petagna basta per superare la Sampdoria 1-0

Calcio Napoli: Meritata vittoria della squadra di Spalletti. Una prodezza di “Petagnone” scardina il match sul finire del primo tempo. Il Napoli batte la Sampdoria e continua la strada della risalita in classifica.

Le assenze ancora una volta dominano la cronaca del prepartita con Zielinski ultimo ta i colpiti dal COVID. Con la stessa concentrazione e voglia di far bene gli undici schierati in campo hanno dimostrato, ancora una volta, grande applicazione e doti di palleggio, facendo diventare la trasferta della Sampdoria una semplice presenza.

Solo il risultato non dà merito ad un collettivo che nelle difficoltà sta trvando la sua essenza. La regìa del centrocampo, affidata a Demme e Lobotka è stata perfetta sia in interdizione che in fase propositiva. Magnifica la prestazione di Petagna che oltre alla generosità ed alla capacità di far salire la squadra, realizza un gol da cineteca con una rovesciata da incorniciare.

Peccato per l’infortunio di Insigne, costretto nel primo tempo a lasciare il campo per un infortunio muscolare. Da segnalare anche l’esordio per Tuanzebe ed il ritorno in campo di Fabian Ruiz.

Con la Sampdoria, forse, il Napoli ha superato l’emergenza più grande anche se giocare ogni tre giorni non facilita il recupero fisico. Dopo l’orgoglio e l’autorevolezza di Torino, gli azzurri trovano la risolutezza e la mentalità giusta per chiudere la prima settimana di gennaio nella maniera migliore. E adesso la Coppa Italia, giovedì contro la Fiorentina e poi il monday night col Bologna in campionato. L’inverno azzurro è appena iniziato.

Formazioni in campo

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam (80′ Tuanzebe), Demme (80′ Fabian Ruiz), Lobotka, Elmas, Mertens, Insigne (30′ Politano), Petagna. All.Luciano Spalletti

Sampdoria: Audero (46′ Falcone), Dragusin, Ferrari (89′ Yepes), Chabot, Augello (75′ Murru), Ciervo (72′ Caputo), Ekdal (46′ Rincon), Askildsen, Thorsby, Gabbiadini, Quagliarella. All. Roberto D’Aversa

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 43′ A. Petagna

Note: ammoniti Chabot, Murru

Cronaca della partita

– PRIMO TEMPO –

5′ – Napoli che comanda il gioco e tiene la Samp dietro

14′ – sinistro di Gabbiadini, alto

22′ – taglio di Insigne per Ghoulam in inserimento, salva Audero in uscita bassa

27′ – penetrazione e destro di Rrahmani, devia Audero

30′ – entra Politano per Insigne

33′ – punizione di Ghoulam, Audero alza sulla traversa

35′ – annullato gol a Juan Jesus per fuorigioco. Decisione presa al VAR

40′ – sinistro di Politano, fuori di poco

43′ – gooooooool Petagna!

43′ – mezza rovesciata di Petagna che infila il palo lungo: gran gol, 1-0!

45′ – ammonito Chabot

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Rincon per Ekdal

46′ – entra Falcone per Audero

51′ – destro di volo di Di Lorenzo, alto

55′ – cross di Elmas per Mertens che in spaccata sfiora il palo

65′ – penetrazione di Mertens lanciato da Demme, esce con tempismo Falcone

72′ – entra Caputo per Ciervo

75′ – entra Murru per Augello

75′ – colpo di testa di Politano su cross di Petagna, palla che si appoggia sulle traversa esterna

79′ – sinistro di Petagna, Falcome devia

80′ – entra Fabian per Demme

80′ – entra Tuanzebe per Ghoulam

84′ – progressione di Mertens, palla che sfila vicino al palo

89′ – entra Yepes per Ferrari

90′ + 1′ – ammonito Murru

90′ + 3′ – finisce col successo azzurro al Maradona per 1-0!

Foto SSCNAPOLI