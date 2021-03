Calcio Napoli trascinato da Insigne: 3-1 al Bologna. Torna al gol Osimhen

Riscatto degli azzurri contro un Bologna ben organizzato. Vantaggio di Insigne. Raddoppio di Osimhen. Accorcia Soriano e chiude ancora Insigne

- Advertisement -

La partita tra Napoli e Bologna può solo dire se gli azzurri possono rimanere aggianciati al treno che viaggia rapidamente verso la Champions. Dopo le vittorie di Milan, Juventus e Roma, il Calcio Napoli è costretto a vincere e portare a casa i tre punti.

Gattuso pian piano sta recuperando i calciatori e, dalla prossima settimana, potrà contare dopo tantissimo tempo sulla settimana “tipo” di lavoro. Subito dopo il Bologna ci saranno le tre trasferte “da paura” che segneranno il cammino del Calcio Napoli: Milan, Juventus e Roma.

Restano ai “box” Lozano e Petagna: Osimhen torna in panchina pronto a sostituire Mertens in campo dal primo minuto nonostante non sia ancora la meglio della condizione.

Queste le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Cronaca essenziale:

Vantaggio per il Calcio Napoli all’8’ 1-0

Bellissima azione degli azzurri in velocità e di prima intenzione. Da Fabian Ruiz a Zielinski che tocca subito per Insigne. Il capitano di prima mette il pallone sul primo palo con una traiettoria precisa.

Palo per il Bologna al 19’ di Skov Olsen.

Costretto Ghoulam ad uscire al 20’: entra Hysaj.

Paratona di Skorupsky su Insigne al 25’.

Anche Ospina compie una bellissima parata su colpo di testa di Palacio al 29’

Bel primo tempo: Calcio Napoli e Bologna hanno giocato a viso aperto. Il gol degli azzurri ha evidenziato un notevole tasso tecnico che, però, non sempre viene sfruttato dalla squadra di Gattuso che è sembrata troppo attenta al controllo dell’avversario piuttosto che alla proposizione dell’azione. Anche i dati evidenziano una sostanziale parità, rotta dalla bellissima azione che ha portato al gol di Insigne.

Giallo a Koulibaly al 51’

Entra Osimhen per Mertens al 52’

Strepitoso Osimhen per il raddoppio al 65’ 2-0

Zielinski serve Osimhen a centrocampo. Controllo in corsa a seguire ed il nigeriano diventa imprendibile per l’avversario. Appena entrato in area scaglia un bolide sul palo più lontano: un gol bellissimo per tecnica, forza, velocità ed eleganza.

AL 67’ è lo stesso Osimhen che spreca il terzo gol in contropiede calciando a lato da buonissima posizione.

Errore in fase difensiva del Calcio Napoli e gol del Bologna 2-1 al 73’

Da Ospina a Demme che controlla male un pallone non proprio facile e lo perde a favore di Palacio. Cross che trova Soriano libero di realizzare il gol che riapre la partita. Ancora un errore gravissimo dei calciatori del Calcio Napoli: l’ennesimo di questo campionato.

Insigne, fantastico terzo gol al 76’ 3-1

Questa volta l’errore è di De Silvestri che calcia il pallone su Insigne. Il capitano si accentra e calcia verso il primo palo con una traiettoria precisissima. I gol di Lorenzo passano a 103.

Entrano Mario Rui ed Elmas per Insigne e Zielinsky al 78’.

Nonostante la grande buona volontà, il Bologna non riesce a rimettere in discussione la partita che si chiude sul 3-1.

Nel Calcio Napoli benissimo Insigne ed ottimo Fabian Ruiz nel primo tempo. Rrhamani attento e semplice nelle giocate. Bene anche Politano ed Osimhen devastante nell’azione del gol del raddoppio.

Gli azzurri dopo il gol del vantaggio all’8’ hanno pensato più a limitare il Bologna che a proporre gioco offensivo che, quando è stato fatto, ha prodotto azioni pregevoli per tecnica e velocità.

Lentamente i calciatori stanno tornando in forma e la prossima settimana, che permetterà un lavoro sereno e con i giusti tempi, permetterà di recuperare la forze che sono mancate.

Diventa decisiva la prossima settimana ma la partita di oggi è una ottima boccata di ossigeno e di ottimismo.

I dati dimostrano la bontà della partita e del Bologna che ha giocato a viso aperto.

Maggior possesso palla per il Bologna (55% a 45%) . Numero di tiri praticamente alla pari con 17 del Bologna e 15 del Napoli mentre in porta il Calcio Napoli ha calciato 8 volte contro le 7 del Bologna. Per il Calcio Napoli, dopo Sassuolo, seconda partita con all’attivo 3 gol.