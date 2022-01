Calcio Napoli, Spalletti ritrova Lozano: è negativo al Covid

L’attaccante tornerà a disposizione del Calcio Napoli dopo essere stato contagiato dal virus nel corso delle vacanze natalizie in Messico.

Hirving Lozano è risultato negativo al test Covid. L’esterno messicano del Napoli potrà quindi lasciare il suo paese d’origine e rientrerà in Italia in quesye ore. A dare la notizia è stato lo stesso Calcio Napoli. Lozano si era ammalato di coronavirus nel corso delle vacanze natalizie in patria.

Novità importanti per Luciano Spalletti che ha perso Lorenzo Insigne per le prossime due settimane, pur ritrovando in gruppo Victor Osimhen dopo l’infortunio al volto e la positività al Covid che lo hanno costretto a dare forfait per la Coppa d’Africa.