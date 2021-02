Calcio Napoli, Santacroce: “tre punti meritati. Il rigore è netto”

CALCIO NAPOLI: SANTACROCE, TRE PUNTI MERITATI, GLI AZZURRI HANNO DATO TUTTO. IL RIGORE E’ NETTO, INUTILE LAMENTARSI.

“Serviva una grande reazione sul campo e sabato sera il Calcio Napoli ha dato tutto meritando ampiamente i tre punti contro la Juventus. Vincere contro i bianconeri con una partita sporca, soffrendo per buona parte del match, ti dà qualcosa in più mentalmente per il seguito della stagione. Purtroppo gli infortuni aumentano ogni giorno e quindi sarà dura continuare a fare bene”.

Così Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ai microfoni di SuperGoal, il programma condotto da Mariù Adamo in onda su Tv Luna.

“Il rigore su Rrahmani è nettissimo, non capisco perché ce ne si lamenti perché mi sembrava davvero solare. Spesso in carriera sono stato marcato anche io da Chiellini quando salivo sui corner e più di una volta sono uscito sanguinante dai nostri duelli e non è successo nulla. Per fortuna ora c’è il Var”.