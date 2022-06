Calcio Napoli, senza rinnovo Fabian fuori rosa come Milik e Koulibaly no: ecco il perché

Il Calcio Napoli è orientato ad avere due atteggiamenti diversi per provare a risolvere gli spinosi casi dei rinnovi di Fabian ruiz e Koulibaly, con il primo che rischia di restare in tribuna per tutta la stagione.

In casa Calcio Napoli c’è da sciogliere il nodo rinnovi. Con alcuni elementi che il club azzurro vorrebbe trattenere, ma alle sue condizioni. Tra questi ci sono Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Sono loro due i casi più spinosi alla vigilia di una stagione al termine della quale (estate 2023) entrambi vedranno scadere il proprio contratto.

Ma, come riporta l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, le situazioni sono piuttosto diverse. Soprattutto, potrebbe essere diversa la gestione di De Laurentiis, che sembra orientato a mettere lo spagnolo di fronte a una scelta: o il rinnovo o il rischio tribuna per tutta la stagione, come accaduto a Milik.

“Perché con Koulibaly no e invece con Fabian forse sì? Perché – si legge sulla rosea – il difensore ha già rinnovato per ben due volte i contratti col Napoli, mentre da parte dello spagnolo finora c’è stata chiusura. Vedremo come si svilupperà questa situazione”.