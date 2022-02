Calcio Napoli pari a Barcellona 1-1 nell’andata di Europa League

Dopo il vantaggio di Zielinsky, solo un rigore molto dubbio regala il pari al Barcellona contro un Calcio Napoli stoico in difesa.

Il Calcio Napoli dimostra ancora una volta la sua solidità difensiva anche contro il Barcellona che solo grazie ad un rigore regalato dall’arbitro riesce ad impattare il gol di Zielinski. Stoica la resistenza nella ripresa degli uomini di Spalletti che non riescono col palleggio a contenere i blaugrana e sono costretti nella propria trequarti; ma come già visto nella partita contro l’Inter, il Calcio Napoli ha solidità difensiva tale da poter contrastare gli avversari che al possesso palla evidentissimo 63% non accompagnano con altrettanta precisione sotto porta.

Saranno 21 i tiri verso la porta di Meret ma solo 5 in porta contro i 4 del Calcio Napoli.

Benissimo tutti i difensori tra i quali Di Lorenzo si eleva sulla sua fascia oltre la sufficienza mentre Koulibaly e Rrhamani non sbagliano nessun pallone.

Troppi i palloni persi dagli azzurri e questo è stato il motivo principale del grande possesso palla del Barcellona. Giovedì prossimo il ritorno al Maradona in una sfida che sarà interessantissima.

“Abbiamo giocato una gara col cuore, adesso possiamo qualificarci al ritorno”. Piotr Zielinski ha segnato il gol di apertura al Camp Nou che lancia il Napoli in ottica qualificazione. “Segnare a Barcellona è bellissimo e poi stasera c’erano anche i miei familiari. E’ stata una sensazione splendida, anche perchè mio fratello è tifoso del Barca”.

“Adesso abbiamo il match di ritorno dove possiamo centrare il nostro obiettivo. Stasera siamo stati bravi per un’ora, poi ci siamo abbassati un po’ troppo, ma il risultato è positivo“.- “Al Maradona tra sette giorni ci vorrà tanta qualità e sono certo che con la spinta del nostro pubblico possiamo esprimerci al meglio“. – PRIMO TEMPO – 1′ – comincia il match 5′ – destro di Pedri in area, alto 12′ – cross di Zielinski, salva in angolo Piquè 15′ – diagonale di Nico, Meret respinge 22′ – lancio di Zielinski per Osimhen che in progressione chiude di sinistro, ci arriva coi piedi Ter Stegen 28′ – inserimento di Torres che davanti a Meret manda fuori 29′ – gooooooool Zielinski! 29′ – bella discesa di Elmas che dalla destra sterza e crossa per Zielinski, sinistro di Piotr, respinta di Ter Stegen e destro violento di Zielo che infila di prepotenza sotto la traversa: 1-0! 39′ – ammonito Anguissa 45′ – colpo di testa di FerranTorres, fuori -SECONDO TEMPO – 53′ – destro di Nico, blocca Meret 57′ – rigore per il Barcellona per fallo di mano di Juan Jesus in area. Lo decide il VAR 59′ – pareggio del Barcellona con Ferran Torres che segna il rigore: 1-1 63′ – progressione e destro di Aubemayang, alto 64′ – entrano Gavira, Dembelè e Busquets per Gonzalez, Traorè e De Jong 70′ – ammonito Fabian Ruiz 72′ – entra Ounas per Insigne 80′ – entra Mertens per Osimhen 80′ – entra Demme per Zielinski 82′ – entra Dest per Minguesa 84′ – entra Malcuit per Anguissa 84′ – entra Mario Rui per Elmas 86′ – entra De Jong per Aubameyang 88′ – destro piazzato di Torres, alto 90′ – sforbiciata di De Jong, fuori 90′ + 1′ – ammonito Meret 90′ + 1′ – cross di Mario Rui per Mertens che gira di destro, blocca Ter Stegen 90′ + 8′ – finisce la partita con il pareggio al Camp Nou per 1-1