L’attaccante del Calcio Napoli, il cui contratto è prossimo alla scadenza, ha rilasciato, dal Belgio, alcune dichiarazioni sul suo futuro.

“Dove giocherò? Non so ancora, non so se sarò ancora al Napoli o in un’altra squadra, ma spero di scoprirlo presto. Spero di restare al Napoli, ma ovviamente non dirò altro, non ho avuto offerte, vedremo nei prossimi giorni”. Sono le dichiarazioni rilasciate in Belgio da parte di Dries Mertens.

Il 35enne attaccante del Calcio Napoli è in scadenza di contratto a fine mese e il suo nome è stato accostato anche ad altri club come Lazio, Roma e Anversa.