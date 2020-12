Calcio Napoli, Koulibaly ancora a parte: i tempi di recupero

Il difensore del Calcio Napoli anche oggi ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Ecco quando può tornare.

Prosegue la preparazione del Calcio Napoli in vista del match di domenica in casa del Cagliari. Per gli azzurri di mister Gattuso attivazione tra palestra e campo, quindi torello e lavoro tecnico per reparti e chiusura con partitella a campo ridotto. Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra.

Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Il difensore senegalese salterà sicuramente le sfide di campionato contro Cagliari e Spezia, mentre si spera di averlo tra i convocati per il match di Udine. Palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro.