Calcio Napoli, individuato l’autore degli insulti razzisti a Koulibaly: Daspo di 5 anni

E’ un 30enne tifoso della Fiorentina l’uomo che ha rivolto epiteti razzisti al difensore del Calcio Napoli: per lui è scattata la denuncia da parte della Digos.

E’ stato identificato dalla polizia l’uomo che domenica scorsa, al termine del match tra Fiorentina e Calcio Napoli, ha rivolto insulti a sfondo razziale contro il difensore degli azzurri Kalidou Koulibaly. E’ un tifoso della Fiorentina e per lui è scattato un Daspo della durata di 5 anni, durata massima della misura applicabile a chi è incensurato. L’uomo, 30 anni, è un ultrà della curva Fiesole e risiede in provincia di Firenze: è stato anche segnalato alla società Fiorentina in vista di possibili provvedimenti per le violazioni del regolamento d’uso dello stadio.

I poliziotti della Digos sono riusciti a individuarlo grazie all’analisi delle immagini delle telecamere dello stadio che hanno ripreso il parterre della curva e alla visione di oltre 5000 accessi allo stadio. I risultati dell’indagine non hanno lasciato dubbi sull’identità del tifoso che è stato subito denunciato alla Procura della Repubblica di Firenze per atti di discriminazione razziale. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il comportamento degli altri componenti del gruppo del tifoso denunciato alla ricerca di altri eventuali profili rilevanti suscettibili sotto il profilo penale e amministrativo.