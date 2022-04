Calcio Napoli, Spalletti sorride: riecco Fabian Ruiz e Osimhen

I due giocatori del Calcio Napoli hanno svolto l’intera seduta in gruppo e sono a tutti gli effetti disponibili per la sfida di lunedì contro la Roma di Mourinho.

Prosegue la preparazione del Calcio Napoli in vista del match casalingo di lunedì contro la Roma di Mourinho. Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro di forza ed esercitazioni di possesso palla. In chiusura di sessione partita a campo ridotto per gli azzurri di Luciano Spalletti. Fabian e Osimhen hanno svolto l’intera seduta in gruppo.

Personalizzato in campo e palestra per Petagna, mentre Meret anche oggi non si è allenato per gastroenterite. Infine Di Lorenzo “accompagnato dal responsabile sanitario Raffaele Canonico, ha effettuato il controllo a Villa Stuart con il professor Mariani, il calciatore riprenderà gradualmente gli allenamenti in gruppo”.