Calcio Napoli, distrazione alla gamba destra per Koulibaly: stagione finita?

Pessime notizie per Rino Gattuso, che rischia di perdere il difensore del Calcio Napoli fino al termine della stagione.

Tegola per il Calcio Napoli, che certamente dovra’ rinunciare a Kalidou Koulibaly per la prossima sfida contro lo Spezia di sabato e non solo. Il centrale senegalese si e’ sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la “distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra”. Per lui oggi solo terapie, ma con due settimane di stop quasi sicure, c’è il rischio concreto che la stagione del senegalese possa essere finita qui.

Il resto della squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con torello e seduta aerobica, poi a seguire seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Per Ospina lavoro personalizzato in campo.