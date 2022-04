Calcio Napoli, buone notizie per Spalletti dall'allenamento

Il tecnico del Calcio Napoli dovrebbe poter contare su quasi tutti i suoi big in vista della delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Buone notizie per il Calcio Napoli, in vista del match di domenica, in trasferta, contro l’Atalanta. Luciano Spalletti recupera pedine fondamentali dello scacchiere azzurro. Fabian Ruiz, che ieri aveva lavorato in palestra, e i “nazionali” Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas hanno svolto l’intera seduta in gruppo, così come Ospina, rientrato oggi dall’impegno con la Colombia.

Per Ounas, Petagna e Meret, invece, lavoro personalizzato in campo.