Calcio Napoli, anticipi e posticipi fino alla 35esima giornata di Serie A

Sono stati ufficializzati dalla Lega di Serie A le date dei due turni che seguiranno quello del prossimo weekend riguardanti la 34ª e 35ª giornata: ecco quando giocherà il Calcio Napoli contro Torino e Lecce.

La Lega di serie A ha ufficializzato le date dei due turni che seguiranno quello del prossimo weekend riguardanti la 34ª e 35ª giornata. L’Inter ospiterà la Roma sabato 26 aprile alle ore 18, mentre il Calcio Napoli se la vedrà al Maradona col Torino il giorno dopo alle 20.45. Per una volta nel turno successivo sarà invece la squadra di Conte a scendere in campo prima dei nerazzurri, sfidando il Lecce al Via del Mare sabato 3 maggio alle 18, mentre l’Inter giocherà di nuovo in casa col Verona poco dopo, alle 20.45.

Il big match del 35° turno vedrà la Juventus impegnata al Dall’Ara col Bologna domenica 4 maggio alle 20.45, in un potenziale spareggio Champions. Il Milan andrà a Venezia all’ora di pranzo (12.30) di domenica 27 aprile, mentre la trasferta successiva a Marassi col Genoa lo vedrà in campo lunedì 5 maggio alle 20.45. Roma-Fiorentina, altra sfida in chiave europea, si disputerà domenica 4 maggio alle 18.

Giornata 34. Venerdì 25 aprile, ore 20.45: Atalanta-Lecce. Sabato 26 aprile, ore 15 Como Genoa; ore 18 Inter-Roma; ore 20.45 Lazio-Parma. Domenica 27 aprile, ore 12.30: Venezia-Milan; ore 15 Fiorentina-Empoli; ore 18 Juventus-Monza; ore 20.45 Napoli-Torino. Lunedì 28 aprile, ore 18.30 Udinese-Bologna; ore 20.45 Verona-Cagliari.

Giornata 35. Venerdì 2 maggio, ore 20.45: Torino-Venezia. Sabato 3 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-Juventus. Lunedì 5 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan.