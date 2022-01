Calcio Napoli, adesso è ufficiale: Insigne al Toronto da luglio – VIDEO

Adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne da luglio, alla scadenza del suo contratto con il Calcio Napoli, sarà un calciatore del Toronto FC.

“E’ un giorno storico ed entusiasmante per il nostro club – esulta Bill Manning, presidente della società canadese – Lorenzo è un attaccante di classe mondiale, all’apice della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e ha giocato sui palcoscenici più prestigiosi col Napoli. Ha il talento per cambiare le partite, gioca con gioia e passione e i nostri tifosi lo adoreranno”.

“Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi in estate – è pronto ad accoglierlo Bob Bradley, allenatore e ds del Toronto FC – La sua capacità di creare occasioni per sè e per i suoi compagni è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è un giocatore che si mette al servizio della squadra. Lorenzo è quel tipo di giocatore per cui vai allo stadio, perchè ogni volta che ne ha l’occasione, fa qualcosa di indimenticabile”.