Caivano, il manifesto di Ciro al funerale di Maria Paola Gaglione: “Il mio cuore con te”

Avrebbe voluto essere presente alla cerimonia, ma Ciro è stato costretto ad affidare il suo estremo saluto a un manifesto affisso all’esterno della chiesa del parco Verde di Caivano.

A meno di due ore dall’inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione, che si sono svolti oggi, è spuntato all’esterno della chiesa di San Paolo Apostolo del parco Verde di Caivano un manifesto inviato da Ciro, il suo compagno che non ha potuto essere presente al rito funebre. Pochi minuti prima sono giunti ad affiggere il testo due giovani a bordo di un motorino: ci sono quattro foto dei due giovani insieme, un cuore con i loro nomi e un lungo messaggio d’addio. “Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le nuvole. Ciro”.

Ciro dovrebbe essere dimesso in queste ore dalla clinica di Acerra dove è stato ricoverato dopo l’incidente costato la vita a Maria Paola, per il quale è in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale il fratello della giovane, Michele. Lo stesso, secondo quanto riferito dal suo legale, avrebbe voluto prendere parte al rito.

Per tutta la cerimonia funebre, celebrata da don Maurizio Patriciello, intanto, è rimasta seduta, affranta per il dolore, la madre di Maria Paola, Pina Amico. La donna è giunta in chiesa sorretta da figlie ed amiche della giovane. Dopo di lei è giunto il marito, Franco. Alcune delle partecipanti al funerale hanno indossato una maglietta con la riproduzione della foto della 18enne morta durante l’inseguimento da parte del fratello.

Al termine del rito, con le campane che suonano a distesa, è uscita la bara di Paola dalla chiesa di San Paolo Apostolo. Applausi ripetuti, mentre le amiche fanno volare in cielo grappoli di palloncini bianchi. Il funerale si è svolto davanti a circa 150 persone distanziate all’interno tra i banchi. Altrettante sono rimaste all’esterno della chiesa.