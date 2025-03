BMT 2025, Federalberghi Terme presenta il futuro del turismo termale

La Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) 2025, avrà luogo dal 13 al 15 marzo presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Federalberghi Terme sarà protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) 2025, in programma dal 13 al 15 marzo presso la Mostra d’Oltremare di Napoli (Padiglione 3, Stand 3010/3015). L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sul turismo della salute, sul termalismo e sulle strategie di sviluppo sostenibile.

Il programma prevede seminari gratuiti e interventi di esperti del settore. L’apertura ufficiale dello stand delle terme è prevista per il 13 marzo alle ore 14:30 con la presentazione dell’evento da parte di Emanuele Boaretto, Presidente di Federalberghi Terme, seguita dall’illustrazione del progetto “Il turismo della salute e del benessere – evoluzione del prodotto termale” a cura di Stefania Capaldo.

Interverranno, inoltre, esponenti istituzionali tra cui la Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, e l’On. Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministero del Turismo, moderati dalla giornalista del Tg1 Tiziana Angelini.

Tra i temi in evidenza nella prima giornata l’Economia del benessere e innovazione, con interventi di esperti come il Professor Renato Mannheimer, sociologo, e la Professoressa Annamaria Colao, Cattedra UNESCO Federico II; il Prof. Bruno Mercurio dell’Orientale di Napoli.

Il 14 marzo, alle 10 “SPA e terme: opportunità di business innovativi” con gli interventi di Silvia Giannini, architetto del benessere, Paolo D’Andria, Centro Studio Team, Sandro Baronti consulenza strategica d’impresa e Michil Costa ceo dell’Hotel Posta Marcucci; alle ore 11:45, si terrà inoltre l’incontro “Imprese, banche e territorio – Strumenti finanziari di sviluppo”, con esperti del mondo bancario e imprenditoriale tra i quali Salvio Capasso, SRM Centro studi, il presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo.

Alle 14:30 Turismo della salute e reti europee, con il contributo di Riccardo Mortandello, Presidente di EHTTA e sindaco di Montegrotto; Tutela e valorizzazione dell’acqua, con focus sui Musei dell’Acqua UNESCO, coordinato da Eriberto Eulisse; Progetti di sviluppo territoriale, con la partecipazione di amministratori locali e operatori del settore.

Si conclude il 15 con un incontro istituzionale al quale parteciperanno tra gli altri l’assessore regionale Felice Masucci, l’assessore comunale Teresa Armato e il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino.

L’evento si conferma un appuntamento imperdibile per chi opera nel settore del turismo termale, offrendo opportunità di networking, approfondimenti sulle nuove tendenze e strategie per valorizzare il comparto in chiave innovativa e sostenibile.