Benevento: dal 9 all’11 luglio arriva Dinner in the sky

Dinner in the sky sbarca ai piedi della Dormiente: domenica 11 luglio ci sarà anche una colazione di beneficenza e raccolta fondi per la Comunità di Sant’Egidio.

Piazza Castello a Benevento si vestirà d’innovazione ed inaugurerà il famoso “ristorante tra le nuvole” che s’innalzerà tra i cieli della Dormiente, il 9-10-11 luglio.

L’attivazione di nuove salite a distanza di poche settimane dal lancio della data di apertura a causa del sold-out imminente confermano la grande voglia di rinascita per gli eventi la città sannita. Ad oggi restano poche decine di biglietti ancora acquistabili sul sito ufficiale della manifestazione. Ci sarà spazio anche per un progetto solidale con la Comunità di Sant’Egidio di Benevento. Domenica 11 luglio, la colazione delle ore 10 sarà riservata gratuitamente ad alcuni operatori della comunità che accompagneranno sulla piattaforma un gruppo di bambini/ragazzi selezionati dalla stessa.

La colazione sarà offerta ai bambini ed ai ragazzi del progetto ”Il cammino nel sorriso” della Comunità di Sant’Egidio di Benevento. La raccolta fondi, di cui si occuperanno gli stessi operatori della comunità, vedrà attivo uno stand nei pressi del gazebo accettazione dove sarà possibile lasciare il proprio contributo.

Come funziona Dinner in the sky?

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento.

La struttura di Dinner in the sky è composta da tavolo appositamente progettato che offre a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate.

Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto. Il format si adatta perfettamente a matrimoni, compleanni, meeting aziendali, conferenze stampa, concerti, sfilate di moda, anniversari.

Massima attenzione per quanto riguarda le misure anti-Covid, sanificazione, igienizzazione e prevenzione del contagio sia a terra che a bordo dell’attrazione. Uno speciale sistema di paratie mobili garantirà il rispetto del distanziamento minimo attorno alla tavola. L’accesso all’attrazione sarà scaglionato con un sistema di turnazione e di gestione delle fasi di afflusso e deflusso che mira a limitare il più possibile le occasioni di contatto.