Bandiere Blu, la Campania sale a quota 19: le località

Salgono a diciannove, in totale, le località Bandiere blu in Campania, dopo la “promozione” di San Mauro Cilento.

Con la ‘promozione’ di San Mauro Cilento, sono ora 19 in totale le località Bandiere Blu in Campania. Cinque si trovano in provincia di Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense ed Anacapri. Quattordici in quella di Salerno: Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati.

Ecco il dettaglio:

NAPOLI

Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala Piano di Sorrento – Marina di Cassano Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/ Grotta Azzurra

SALERNO

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito Capaccio Paestum – Villaggio Merola/ Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello San Mauro Cilento – Mezzatorre Pollica – Acciaroli, Pioppi Casal Velino – Lungomare/Isola, Dominella/Torre Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle Ispani – Capitello Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto.