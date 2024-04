Autismo, Gemma (Fdi-Ecr): “Si aiutino le associazioni al sud, gli Ambiti facciano la loro parte”

Eurodeputata Chiara Maria Gemma ha raccolto le istanze delle associazioni della Campania che chiedono maggiori accessi per l’assistenza domiciliare e sociale delle persone con autismo.

“Non si renda la vita difficile a chi erogava il servizio delle terapie alle persone con autismo, il sud e la Campania non siano il fanalino di coda dell’impegno degli Ambiti territoriali”. Lo dichiara l’eurodeputata Chiara Maria Gemma (Fdi-Ecr), che ha raccolto le istanze di alcune associazioni della Campania che chiedono maggiori accessi e meno burocrazia per l’assistenza domiciliare e sociale delle persone con autismo in Campania.

Gemma fa proprio anche l’appello della cooperativa La Forza del silenzio che si trova in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe. “Stando a ciò che dice il presidente dell’associazione Enzo Abate, la coop oggi vanta crediti per circa 600.000,00 euro nei riguardi delle istituzioni – continua l’europarlamentare – e rischia di non poter assistere le persone prese in carico. Si tuteli questo presidio di cura citato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno”.