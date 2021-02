Atalanta-Napoli, buone notizie per Gattuso: Politano e Demme verso il recupero

In vista di Atalanta-Napoli, il tecnico azzurro potrebbe contare sui due giocatori: ottima notizia, considerate la già lunga lista di indisponibili.

Ha dato un giorno di riposo ai suoi giocatori ieri Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League in casa del Granada, il Napoli ha tirato un po’ il fiato. La squadra si rivedra’ questa mattina per la rifinitura in vista della sfida di domenica pomeriggio in casa dell’Atalanta. Per Gattuso la bella notizia della negativita’ di Ghoulam e Koulibaly che tornano a disposizione.

Non preoccupano le condizioni di Politano che aveva accusato un problema al costato contro il Granada. Sembra recuperabile anche Demme per Bergamo e quindi a centrocampo ci sarebbe una opzione in piu’ con Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco Osimhen sara’ sempre la punta centrale. Da capire se Insigne partira’ dall’inizio o lascera’ spazio ad Elmas. In porta come sempre Meret, Koulibaly potrebbe far coppia con Rrahmani, sulle corsie Di Lorenzo e Mario Rui.