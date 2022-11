Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Atalanta-Napoli è la sfida che vede di fronte seconda e prima della classe: ecco tutti i modi per seguire il match che si disputerà oggi a Bergamo.

Atalanta-Napoli | Sono 22 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Napoli, gara valida per la 13a giornata di campionato e in programma oggi alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Confermata la presenza di Marten De Roon, come comunicato dal tecnico atalantino in conferenza stampa: l’olandese rientra nelle rotazioni dopo il problema muscolare che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla sfida contro la Lazio. Confermate le assenze di Davide Zappacosta e Luis Muriel, il centravanti colombiano si è fermato a causa di una “lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra” e rientrerà dopo la sosta.

In mezzo al campo spazio a Koopmeiners e Scalvini, con Pasalic spostato sulla trequarti insieme a Lookman: al momento Duvan Zapata è favorito per partire dal 1′ con Hojlund pronto dalla panchina. In difesa ci saranno Toloi e Djimsiti come braccetti, con Demiral centrale a protezione di Musso. Si va verso il tutto esaurito come nell’ultimo incontro casalingo, i tifosi orobici prepareranno una coreografia dedicata alla gara.

Il Napoli, invece, va a Bergamo senza il suo genio Khvicha Kvaratskhelia. Alla fine della rifinitura di ieri il georgiano ha accusato una lombalgia acuta, che lo ha costretto al forfait per la sfida di oggi contro l’Atalanta. Una perdita non indifferente per il reparto offensivo azzurro ma così come successo contro i Rangers, Spalletti ha già il sostituto, ovvero Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo fece molto bene contro gli scozzesi nel ruolo di esterno sinistro. Ci sarebbe, però, anche l’opzione Elmas ma la prima scelta è Jack.

ATALANTA-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Scalvini, Soppy; Lookman, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Mariani di Aprilia

DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Sarà possibile vedere Atalanta-Napoli, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affronteranno per la tredicesima giornata di campionato sabato 5 novembre alle 18.00. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin. A bordocampo Francesco Fontana.