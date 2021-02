Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Con Atalanta-Napoli la formazione di Gattuso prova a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta subita in Europa League contro il Granada: tutti i modi per poter seguire il match.

Il Calcio Napoli ritrova Ghoulam e Koulibaly: entrambi sono risultati negativi all`ultimo tampone e guariti dal Covid-19. Come comunicato dal club azzurro attraverso una nota ufficiale, l’ultimo giro di tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra ha infatti dato esito negativo sia per il centrale senegalese che per l’esterno algerino. Koulibaly e Ghoulam erano risultati positivi al Covid-19 lo scorso 5 febbraio e da quel momento hanno saltato tre gare, contro Genoa e Juventus in campionato e contro il Granada in Europa League. Adesso entrambi potranno essere a disposizione di Gattuso, alle prese con una vera e propria emergenza infortuni.

L’ultimo in ordine di tempo ad aver accusato fastidi è stato Matteo Politano, uscito malconcio dalla trasferta di Granada per dei problemi alle costole come annunciato nel postpartita dallo stesso allenatore azzurro. Politano si aggiunge agli altri infortunati in attacco, Petagna, Lozano e Mertens, mentre in difesa rimangono indisponibili Manolas e Hysaj. A centrocampo out Demme, fuori per infortunio anche il portiere Ospina.

Atalanta-Napoli, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida Atalanta-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky in diretta tv, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre la partita sarà visibile anche in diretta streaming con Sky Go, il servizio offerto agli abbonati Sky utilizzabile scaricando l’app su pc, smartphone o tablet, e su Now TV.