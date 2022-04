AstraDoc: con “Voyage of time” di Terrence Malick al via la parte finale della rassegna

Venerdì 8 aprile inizia la parte finale della rassegna Astradoc al Cinema Astra di Napoli.

Ancora diversi appuntamenti, fino al 27 maggio, attendono gli appassionati di cinema con la rassegna Astradoc – Viaggio nel cinema del reale che prosegue con l’ultima parte della XII edizione, portando al cinema Academy Astra di Napoli diversi importanti film e vari ospiti. Venerdì 22 aprile alle 20.30 la prossima pellicola in proiezione è “VOYAGE OF TIME” del maestro Terrence Malick (Usa/Fra/Ger, 2016 – 90’).

L’opera – presentata qualche anno fa in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia – propone una spettacolare esperienza audiovisiva accompagnata dalla voce narrante di Cate Blanchett. L’universo si svela allo spettatore in un’esperienza per i sensi, la mente e l’anima. Una costruzione fatta di musica e pure immagini in altissima definizione, sensazionali, trionfali: è la Natura nel suo svolgersi, in un’esplosione continua, ipertrofica, di materia, fuoco, acqua, luce, vita.

Un vero e proprio compendio della storia del pianeta Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo, passando dall’origine dei pianeti alla microbiologia, dalla formazione delle masse stellari alla lava che si stempera nell’acqua, fino a gole di roccia scolpite dal vento, fiumi, deserti, ghiacciai.

Il biglietto per singola proiezione costa 4 euro. Per l'accesso è necessario il Super green pass.