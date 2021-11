Arzano, incendio in un deposito: nube nera avvolge la città

La colonna alta di fumo nero, sviluppatasi in seguito all’incendio avvenuto ad Arzano è visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Un incendio è scoppiato verso le 7 di stamattina in un deposito di Arzano, in provincia di Napoli: la colonna alta di fumo nero è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme si sono sviluppate in via Evangelista Torricelli 2 all’interno di un deposito, Fab, di articoli casalinghi e di bomboniere.

Le cause sono da accertare e al momento non si registrano feriti. Su posto ci sono sia Vigili del Fuoco che carabinieri.