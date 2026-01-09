AMSI, Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving

AMSI presenta le Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, evento simbolo dello sci giovanile italiano.

AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani annuncia con piacere il calendario ufficiale delle Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della stagione invernale dedicata allo sci giovanile.

Il GranPremio Giovanissimi, in programma da gennaio a marzo 2026, coinvolge migliaia di bambini nati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e rappresenta, da quasi cinquant’anni, un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dello sci italiano e della Scuola Italiana Sci, capace di coniugare attività sportiva, formazione e valori educativi.

Il percorso verso la Finale Nazionale del GranPremio Giovanissimi prende avvio all’interno delle Scuole Italiane Sci, cuore pulsante del progetto. Tra dicembre e gennaio vengono organizzate gare appositamente pensate per bambini dagli 8 ai 12 anni, eventi caratterizzati da un clima di festa, svago e divertimento, nei quali i giovani allievi hanno l’opportunità di mettersi alla prova in competizioni di slalom gigante.

I primi 10 classificati di ogni categoria, cinque maschili e cinque femminili, possono accedere alle successive Finali Regionali del GranPremio Giovanissimi, tappa fondamentale di un percorso sportivo ed educativo strutturato e progressivo.

Il GranPremio Giovanissimi, che ogni anno coinvolge oltre 50.000 bambini, si sviluppa infatti attraverso fasi di Scuola, Finali Regionali e Finali Nazionali, accompagnando migliaia di giovanissimi sciatori in un’esperienza fatta di impegno, passione e crescita personale. Per molti di loro rappresenta il primo vero approccio al mondo delle competizioni, nonché l’inizio di un percorso che in alcuni casi li porterà verso lo sci di alto livello, come dimostrano numerosi campioni che hanno preso parte alle edizioni passate (Albo d’Oro).

Giunto alla sua 48ª edizione, il GranPremio Giovanissimi si conferma ancora una volta come il più importante evento dello sci giovanile italiano. A rafforzarne ulteriormente il valore contribuisce il sostegno di reltà di primo piano, a partire da Kinder Joy of Moving, main partner della manifestazione, insieme a KIA, EA7 Emporio Armani, Level Gloves, SPM, Jaam, Briko, Gabel, Trudi, Sevi, Foto Plus e Trentino.

FINALI REGIONALI GENNAIO

Toscana – data e località in fase di definizione

Emilia Romagna – 18 gennaio – Corno alle Scale (BO)

Valle d’Aosta / sci nordico – 21 gennaio – Flassin, Saint-Oyen (AO)

Trentino – 23 gennaio – Folgaria (TN)

Basilicata – 26 gennaio – Roccaraso (AQ)

Calabria – 26 gennaio – Roccaraso (AQ)

Sicilia – 26 gennaio – Roccaraso (AQ)

Lombardia / sci nordico – 31 gennaio – Valdidentro (SO)

FINALI REGIONALI FEBBRAIO

Abruzzo – 1 febbraio – Roccaraso (AQ)

Valle d’Aosta – 1 febbraio – Pila (AO)

Basilicata / sci nordico – 1 febbraio – Terranova di Pollino (PZ)

Campania – 2 febbraio – Roccaraso (AQ)

Lazio – 7 febbraio – Campocatino (FR)

Lombardia – 7-8 febbraio – Borno (BS)

Piemonte – 21-22 febbraio – Bardonecchia (TO)

Veneto – 22 febbraio – Auronzo di Cadore (BL)

FINALI REGIONALI MARZO

Alto Adige – data e località in fase di definizione

Friuli Venezia Giulia – data e località in fase di definizione

Marche – 8 marzo – Monte Piselli (TE)

FINALE NAZIONALE PONTE DI LEGNO – TONALE 23-26 marzo 2026