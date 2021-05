Amici serale, anticipazioni: eliminato Samuele

Amici serale, anticipazioni 7° puntata. Samuele viene eliminato, polemica di Zerbi contro Aka7even.

Arrivano le ultime anticipazioni della 7° puntata di Amici serale che andrà in onda stasera. Polemica di Zerbi contro Aka7even, accusato di copiare le barre da Guè e Fra Quintale. Dura la risposta della Pettinelli, che spiega come Sangiovanni sia poco originale.

Samuele è il nuovo eliminato al termine della gara. La squadra Pettinelli/Peparini sceglie di sfidare quella di Cuccarini/Arisa. I super ospiti di questa puntata sono stati Nino Frassica, Loredana Bertè e Giordana. Vediamo insieme come è andata.

1° Manche

Si apre con un Guanto di Sfida annullato tra Aka e Tancredi perchè i giudici hanno ritenuto la canzone della sfida, “Alleluja”, non nelle corde di Aka. Si sceglie allora “Another one bites the dust” con barre e vince Tancredi.

Lo stesso Tancredi si salva, Alessandro va al ballottaggio dopo aver perso contro Giulia e Samuele.

2° Manche

Deddy batte Aka e Sangiovanni Giulia. La ragazza viene salvata subito, Samuele va invece al ballottaggio.

3° Manche

Sangiovanni batte Aka sulla canzone di Zef. (Qui nasce la polemica tra Zerbi e la Pettinelli).

Deddy perde contro Giulia, Aka vince contro Serena. Quest’ultima va al ballottaggio.

In chiusura di puntata i complimenti di Stash e Filiberto per Aka7even, che ha dimostrato, secondo il loro parere, una crescita artistica.

Il ballottaggio è tra Serena, che si salva subito, Alessandro e Samuele. Alla fine è Samuele l’eliminato di questa puntata.