Amazon, Regione Campania, SACE e Develhope: consegnati attestati a oltre 50 PMI campane per il “GenAI for Business”

Il Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Amazon favorisce la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle PMI campane anche grazie al programma “GenAI for Business” che si è concluso ufficialmente oggi con la consegna degli attestati.

È avvenuta oggi la consegna degli attestati di partecipazione al programma di formazione “GenAI for Business”, offerto da Develhope e Amazon, SACE e Regione Campania. L’iniziativa è parte del Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Amazon per supportare la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane e ha visto la partecipazione attiva di oltre 50 aziende locali.

Il corso di formazione gratuito, della durata totale di 12 ore, si è tenuto online dal 13 al 24 gennaio. L’obiettivo è stato quello di fornire alle aziende partecipanti conoscenze pratiche sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale Generativa e le diverse applicazioni e strategie per innovare il proprio approccio al marketing e crescere anche con l’export.

I rappresentanti delle aziende che hanno risposto alla survey condotta da Develhope hanno evidenziato un alto grado di soddisfazione rispetto alla partecipazione al programma, con una valutazione di 8,7 su una scala da 1 a 10, in termini di gradimento. Tutti i rispondenti ritengono inoltre che le informazioni apprese siano concretamente applicabili nella propria attività, in particolare nelle aree di marketing, analisi dei dati, gestione del cliente e amministrazione.

La survey ha anche evidenziato che circa il 64% delle aziende partecipanti non utilizza ancora l’Intelligenza Artificiale nei propri processi aziendali, mentre il restante 36% l’ha già implementata, principalmente in relazione ad attività legate al marketing e alla creazione di contenuti. Tra i benefici segnalati dall’adozione dell’AI emergono l’ottimizzazione del tempo e l’ampliamento della community aziendale. Le aziende hanno mostrato un forte interesse per i casi d’uso concreti presentati durante il corso e tutte concordano sul fatto che l’AI possa migliorare la gestione dei processi aziendali chiave. Inoltre, dalla survey emerge che solo il 22% delle aziende ha già in organico figure professionali con competenze specifiche in AI, impiegati in ambiti come marketing, social media management e project management. Tuttavia, tra quelle che ancora non dispongono di tali risorse (circa il 64%), l’86% prevede di inserire nuove figure professionali specializzate o di formare il personale interno.

“Il programma GenAI for Business ha rappresentato una grande opportunità per oltre 50 PMI campane, offrendo loro formazione specifica sull’Intelligenza Artificiale Generativa, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e favorire l’internazionalizzazione. Questo progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Campania, Amazon, SACE e Develhope, ha ottenuto un alto grado di soddisfazione da parte dei partecipanti, i cui feedback confermano l’efficacia delle competenze acquisite. La Regione continuerà a investire in soluzioni strategiche per la digitalizzazione delle PMI campane, con l’obiettivo di supportare la loro crescita in un contesto globale sempre più competitivo”, afferma Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

A sottolineare l’impatto positivo dell’iniziativa è anche Amazon: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare questo percorso formativo che ha dimostrato come la GenAI possa supportare le PMI, rendendole più competitive, migliorando la soddisfazione dei loro clienti. L’acquisizione di nuove conoscenze e di strumenti innovativi rappresenta per le piccole e medie imprese campane una leva strategica importante per affrontare al meglio le sfide della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione”, commenta Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it.

“Siamo felici che l’iniziativa sia stata accolta con grande entusiasmo dalle PMI campane. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali rappresenta sicuramente un valore aggiunto e consente di ottenere benefici tangibili, ad esempio in termini di tempo e personalizzazione dei contenuti o dell’esperienza del cliente”, conferma Massimiliano Costa, CEO e Founder di Develhope. “In Italia, l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle PMI sta procedendo a un ritmo più lento rispetto a quello delle grandi imprese, ma siamo sicuri che con il giusto supporto potrebbe accelerare significativamente nei prossimi anni”.

Mariangela Siciliano, Head of Education & Connects Solutions di SACE, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver collaborato a questa iniziativa con Develhope e Amazon. Il programma ‘GenAI for Business’ rappresenta un’opportunità unica per le PMI campane di acquisire competenze avanzate nell’uso dell’intelligenza artificiale, un elemento sempre più strategico per la competitività e l’internazionalizzazione delle aziende. La formazione ricevuta non solo migliora le skills tecniche, ma favorisce anche l’innovazione e la crescita nel mercato globale”.

Le testimonianze di alcune aziende partecipanti confermano l’efficacia del programma, evidenziando benefici tangibili come l’ottimizzazione dei tempi e la crescita delle community aziendali.

“Partecipare al corso ‘GenAI for Business’ con Develhope e Amazon è stata un’ottima opportunità per esplorare il potenziale della GenAI nella comunicazione aziendale. Il vero valore non è solo nell’uso dell’IA, ma nel saperla guidare con prompt efficaci e strategici. Comprendere come formulare le giuste richieste significa ottenere contenuti pertinenti, ottimizzare i processi e rendere la comunicazione più efficace”, commenta Assia Viola, Communication, External and Media Relations Director di SMA Road Safety, una delle PMI campane che ha partecipato al corso. “Un programma concreto che fornisce alle PMI gli strumenti per utilizzare la GenAI con consapevolezza e creatività, aprendole a nuove sfide su scala globale”.

“Sono partita da una conoscenza generale dell’utilizzo della GenAI, mentre questo corso mi ha permesso di capire come implementarne l’utilizzo nei processi di lavoro quotidiano. Ho apprezzato molto che fossero comprese delle esercitazioni pratiche condivise con il docente e gli altri partecipanti: poter interagire con altre realtà, tutte provenienti da settori diversi è stato molto arricchente”, commenta Piera Bellelli, Customer Success Representative di TaxDome. “Sono molto soddisfatta di questo corso anche perché ha acceso in me una curiosità e vorrei continuare ad approfondire l’argomento”.

La Campania su Amazon

Secondo il Report sull’Impatto economico delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane che vendono su Amazon, la Campania è al secondo posto nella classifica regionale delle piccole e medie imprese che vendono su Amazon, con oltre 3.000 PMI presenti sul negozio online e più di 150 milioni di euro di vendite all’estero registrate nel 2023, in crescita di oltre il 10% rispetto al 2022.

Inoltre, sono più di 35.000 i prodotti d’eccellenza campani presenti nella sezione regionale della vetrina Made in Italy di Amazon, di cui circa il 50% appartiene alla categoria Home e più del 20% a quella del Fashion. Si tratta del frutto del lavoro di oltre 250 aziende della regione, di cui circa la metà vende oltre i confini nazionali. La vetrina è, infatti, una importante opportunità per le piccole e medie imprese locali, che hanno così la possibilità di accedere a 10 ulteriori Paesi oltre l’Italia: Germania (Amazon.de), Francia (Amazon.fr), Spagna (Amazon.es), Regno Unito (Amazon.co.uk), Stati Uniti (Amazon.com), Giappone (Amazon.co.jp), Emirati Arabi Uniti (Amazon.ae), Olanda (Amazon.nl), Polonia (Amazon.pl) e Svezia (Amazon.se).

Accelera con Amazon e la vetrina Made in Italy

Il Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Amazon rientra nell’ambito di “Accelera con Amazon”, il percorso di formazione gratuito realizzato in collaborazione con partner istituzionali e aziende, pensato per fornire gli strumenti e le competenze necessari per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una esistente. Il programma include attività di formazione erogate da esperti del settore e di Amazon destinate alle PMI che hanno come obiettivo quello di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online e far conoscere loro la vetrina Made in Italy di Amazon, un ulteriore strumento a supporto delle vendite dei propri prodotti, entro e oltre i confini nazionali. Quest’ultima, lanciata nel 2015 con lo scopo di valorizzare i prodotti Made in Italy delle imprese e degli artigiani italiani che vendono su Amazon, conta ad oggi 18 percorsi regionali, oltre 5.500 aziende italiane e oltre 2 milioni di prodotti resi disponibili a livello internazionale, di cui 1,2 nel solo negozio online di Amazon.it.

Dal 2019, inoltre, Amazon collabora con Agenzia ICE in 8 Paesi (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Paesi Bassi) per la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo di queste aziende che, ad oggi, ha coinvolto oltre 2.500 aziende per un totale di più di 350.000 prodotti.