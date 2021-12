Maltempo, è ancora allerta meteo in Campania: piogge e neve a bassa quota

Non si arresta l’ondata di maltempo: l’allerta meteo in Campania, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata infatti prorogata fino a domenica.

L’allerta meteo in Campania, di livello giallo, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata prorogata fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre, soprattutto per il possibile innesco di frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni, per la saturazione dei suoli.

Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania ricordando che il codice colore non è associato alle precipitazioni, bensì al rischio che possano manifestarsi fenomeni di dissesto idrogeologico (oltre alle frane saranno ancora possibili allagamenti, esondazioni, dissesti). Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già intorno ai 600 metri di altezza.

Proseguiranno le piogge, anche a carattere di rovescio.