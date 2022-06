Ondata anomala di calore, allerta meteo in Campania

E’ stato diramato, dalla Protezione civile regionale, un avviso di allerta meteo in Campania per il verificarsi di condizioni di criticità per rischio da ondata di calore in alcuni comuni.

Allerta meteo in Campania | La Protezione Civile della Regione Campania comunica che dalle ore 8 di oggi, venerdì 3 giugno e per una durata di circa 72 ore, ossia fino alle 8 di lunedì prossimo, 6 giugno, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore in alcuni comuni.

Dove si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5 – 7° C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60 – 70% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione Civile della Regione raccomanda agli enti competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione.