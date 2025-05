Al Teatro Mercadante di Napoli martedì 13 maggio alle ore 21 in scena La gatta sul tetto che scotta, opera composta nel 1955 dal grande drammaturgo statunitense Tennessee Williams (1911-1983), che con questo testo vinse il suo secondo Premio Pulitzer.

Dal 13 al 18 maggio al Teatro Mercadante in scena La gatta sul tetto che scotta di Tennesse Williams nella nuova traduzione di Monica Capuani, regia di Leonardo Lidi, regista residente del Teatro Stabile di Torino e direttore della Scuola per Attori. In scena Valentina Picello, Fausto Cabra, Orietta Notari, Nicola Pannelli, Giuliana Vigogna, Giordano Agrusta, Riccardo Micheletti, Greta Petronillo, Nicolò Tomassini. Le scene e le luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Aurora Damanti, il suono di Claudio Tortorici. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. La gatta sul tetto che scotta viene presentato per gentile concessione de la University of the South, Sewanee, Tennessee.

Breve sinossi dell’opera

La gatta sul tetto che scotta racconta la storia della famiglia Pollitt, una ricca famiglia del Sud degli Stati Uniti che vive una profonda crisi di fronte all’imminente morte del padre, Big Daddy. La famiglia si è riunita nell’immensa proprietà terriera di Big Daddy per festeggiare il suo compleanno: l’uomo non sa che questa sarà la sua ultima festa, essendo lui ammalato, senza saperlo, di cancro al colon. In questo contesto vengono in luce l’avidità e la debolezza dei figli, Gooper e Brick, e in particolare la situazione di quest’ultimo e di sua moglie Margaret. I due vivono un matrimonio senza intimità: Maggie è profondamente innamorata, ma Brick è distante, è da tempo un alcolizzato, e non la degna di considerazione.

Gooper e Mae, interessati all’eredità di Big Daddy, cercano di approfittare della situazione.

Durante un conflitto con Brick, Maggie dice di sentirsi come “una gatta su un tetto che scotta”, decisa a non cadere giù: ha, infatti, conquistato con fatica una posizione sociale e non vuole tornare nelle sofferenze della povertà. Accusa il marito di essere un alcolista per la perdita di Skipper, il suo più caro amico, morto suicida per l’amore inconfessato tra i due. Brick rifiuta di affrontare la verità sulla sua sessualità e sul suo dolore. Alla fine, Maggie fa credere a Big Daddy di essere incinta, continuando a sperare di riuscire a trasformare questa sua bugia in realtà. Il dramma si chiude con lei che invita Brick a consumare il loro amore.

DISTRIBUZIONE PERSONAGGI – INTERPRETI

Margaret, Valentina Picello

Brick, Fausto Cabra

Mamma – madre di Brick e Gooper, Orietta Notari

Papà – padre di Brick e Gooper, Nicola Pannelli

Mae – moglie di Gooper, Giuliana Vigogna

Gooper – fratello di Brick, Giordano Agrusta

Skipper, Riccardo Micheletti

Bambina, Greta Petronillo

Reverendo, Nicolò Tomassini

date e orari

13/05/2025 ore 21:00, 14/05/2025 ore 17:00, 15/05/2025 ore 17:00, 16/05/2025 ore 21:00, 17/05/2025 ore 19:00, 18/05/2025 ore 18:00

Info www. teatrodinapoli.it

Biglietterie tel 081.5513396 | 081.292030 / 081.291878 | biglietteria@ teatrodinapoli.it