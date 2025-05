Afragola, la Rete Minori “violenza e femminicidio, la povertà educativa miete vittime”

“La storia di Martina, uccisa dal suo ex fidanzato, rappresenta in una sola vicenda due emergenze: quella della violenza minorile e quella del femminicidio.

È questo il commento di Nelide Milano, Ilaria Puglia e Barbara Tafuri della Rete per la sicurezza minori e adolescenti.

“Ribadiamo ancora una volta la necessità di tenere salda la rete sociale affinché i più giovani si sentano protetti e non abbiano timore a raccontarsi se restano vittime di bullismo, di violenza di genere o se vivono un profondo disagio. Siamo vicini ai genitori di Martina, oggi, non più di ieri e non meno di domani, è un giorno molto triste per tutti”

Questo episodio esemplifica in maniera esplosiva quanto viene sintetizzato nel termine povertà educativa, coinvolge due giovanissimi e manifesta tragicamente l’idea di sopraffazione e violenza su una giovane donna”.